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Общество

Более 14 млн рублей выделят на содержание Волжско-Окских склонов в Нижнем Новгороде

18 февраля 2022 12:37  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 14 млн рублей выделят на содержание Волжско-Окских склонов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на выполнение работ по содержанию Волжско-Окских склонов и противооползневых сооружений инженерной защиты в 2022 году выберут 22 февраля. Стоимость работ оценивается в 14,3 млн рублей.

Исполнителю предстоит обслуживать дренажно-ливневые коллекторы, очищать от мусора и снега склоны, откосы и дорожки, а также поддерживать в рабочем состоянии колодцы.

Ранее сообщалось, что более 240 млн будет выделено на содержание общественных пространств в Нижегородском районе.

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Теги:
Городское хозяйство
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