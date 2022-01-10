Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2022 21:48  [223] Набор волонтеров для помощи эвакуированным жителям Донбасса идет в Нижегородской области
21 февраля 2022 19:09  [258] Снижение количества вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области
21 февраля 2022 18:58  [239] Поручни и ручки в автобусах НПАТ ежедневно обрабатываются антисептиками
21 февраля 2022 18:41  [273] Жители Канавинского района сдали 14 литров крови в рамках донорской акции
21 февраля 2022 18:34  [261] Операция "Злостный должник" пройдёт на дорогах Нижегородской области с 21 по 28 февраля
21 февраля 2022 18:22  [279] Около 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные
21 февраля 2022 17:57  [261] Нижегородский водоканал: Число похищенных люков увеличилось на 25% в 2021 году
21 февраля 2022 17:44  [272] Глеб Никитин: "Переселенцы из Донбасса – это женщины и дети"
21 февраля 2022 16:45  [370] Нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей
21 февраля 2022 15:53  [297] Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса
Общество

Жители Нижегородской области приносят предметы первой необходимости для помощи эвакуированным жителям Донбасса

19 февраля 2022 21:20  [1439] Общество

Жители Нижегородской области приносят предметы первой необходимости для помощи эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР в Россию, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Пункт приема в Нижнем Новгороде находится в региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: улица Рождественская, 38.

"В связи с осложнившейся обстановкой на Донбассе и начавшейся эвакуацией жителей, региональное отделение "Единой России" и наш волонтерский штаб начали сбор гуманитарной помощи для беженцев. С первого дня стали поступать звонки и обращения от нижегородцев, которые хотят помочь, спрашивают, как это можно сделать. К акции сразу присоединились наши активисты, депутаты, волонтеры, сторонники, они передают предметы первой необходимости, перечисляют деньги для людей, которые вынуждены бежать из своей страны, спасая себя и своих детей. Нижегородцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Спасибо всем, кто уже откликнулся, кто не остается в стороне!" - заявил руководитель исполкома и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Также на базе местных отделений "Единой России" в городских округах и районах области открыты пункты сбора гуманитарной помощи, куда можно принести продукты питания длительного хранения, гигиенические средства, детские вещи. Как сообщают представители Ростовской области, на данный момент есть потребность в одноразовом постельном белье.

Инициативу "Единой России" по сбору помощи для эвакуированных жителей поддержали и другие партии. Так, в общественную приемную уже приносят товары первой необходимости депутаты партии "Справедливая Россия – За правду".

Напомним, накануне нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло счет для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Это было сделано по поручению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина.

В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

Реквизиты счета:
Юридическое название: Благотворительный фонд "Купно за едино"
ИНН: 5260471160
КПП: 526001001
Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новгород
Расчетный счет: 40703810642000002718
БИК: 042202603
Корреспондентский счет: 30101810900000000603
Назначение платежа: добровольное пожертвование

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия партии Эвакуация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph