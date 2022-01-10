Жители Нижегородской области приносят предметы первой необходимости для помощи эвакуированным жителям Донбасса Общество

Жители Нижегородской области приносят предметы первой необходимости для помощи эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР в Россию, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Пункт приема в Нижнем Новгороде находится в региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: улица Рождественская, 38.

"В связи с осложнившейся обстановкой на Донбассе и начавшейся эвакуацией жителей, региональное отделение "Единой России" и наш волонтерский штаб начали сбор гуманитарной помощи для беженцев. С первого дня стали поступать звонки и обращения от нижегородцев, которые хотят помочь, спрашивают, как это можно сделать. К акции сразу присоединились наши активисты, депутаты, волонтеры, сторонники, они передают предметы первой необходимости, перечисляют деньги для людей, которые вынуждены бежать из своей страны, спасая себя и своих детей. Нижегородцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Спасибо всем, кто уже откликнулся, кто не остается в стороне!" - заявил руководитель исполкома и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Также на базе местных отделений "Единой России" в городских округах и районах области открыты пункты сбора гуманитарной помощи, куда можно принести продукты питания длительного хранения, гигиенические средства, детские вещи. Как сообщают представители Ростовской области, на данный момент есть потребность в одноразовом постельном белье.

Инициативу "Единой России" по сбору помощи для эвакуированных жителей поддержали и другие партии. Так, в общественную приемную уже приносят товары первой необходимости депутаты партии "Справедливая Россия – За правду".

Напомним, накануне нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло счет для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Это было сделано по поручению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина.

В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

Реквизиты счета:

Юридическое название: Благотворительный фонд "Купно за едино"

ИНН: 5260471160

КПП: 526001001

Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новгород

Расчетный счет: 40703810642000002718

БИК: 042202603

Корреспондентский счет: 30101810900000000603

Назначение платежа: добровольное пожертвование