Рейсы в Белгород и Норильск возобновляются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейсы в Белгород и Норильск возобновляются из аэропорта им.В.П.Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно информации, первые рейсы по направлениям запланированы к выполнению на 28 апреля. Далее полеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

Так, вылеты из Норильска назначены на 15:35, а прибытие в Нижний Новгород - в 15:40 по местному времени.

В 16:40 запланирован вылет из Нижнего Новгорода с прибытием в аэропорт Белгорода в 18:35. Обратный вылет запланирован из Белгорода в 20:05, прибытие в Нижний Новгород в 21:50. Далее вылеты из столицы ПФО в 22:55, прибытие в Норильск – в 06:45.

Рейсы будет выполнять авиакомпания NordStar.