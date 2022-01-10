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Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию

22 февраля 2022 10:50  [176] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

В главный мужской праздник — 23 февраля — видеосервис Wink представит большую подборку лучших фильмов, которые станут источником силы и уверенности в себе. Это проверенные рейтингами сюжеты с опасными приключениями и зрелищными сражениями, которые возможны не только на поле боя.

Начать можно с отечественных фильмов, связанных общей темой: их герои — военные летчики. В драме "Летчик" (12+) зрителей ждет история, частично основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а действие картины происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм "Небо" (12+) переносит поклонников военной авиации в новейшее время: это первый художественный фильм, рассказывающий о реальной контртеррористической операции в Сирии.

Американская картина "Ледяной драйв" (16+) напомнит, что место подвигу есть и в мирное время. Герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к обрушившейся шахте, в которой остались люди. Под колесами его 33-тонного грузовика — скользкий и уже довольно тонкий апрельский лед, а значит, реальный ледяной драйв зрителям обеспечен. Еще одно скоростное приключение ждет фанатов Доминика Торетто в "Форсаже 9" (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное — свою семью, но и противник окажется не чужим ему человеком.

Для мужчин, которые уверенно смотрят в будущее и знают, что справятся с самыми фантастическими угрозами, станет подарком триллер "Веном 2" (16+), марвеловская история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина "Чемпион мира" (12+), в центре которой — шахматы. Дуэт Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях шахматных чемпионов Анатолия Карпова и Виктора Корчного покажет, что черно-белая доска может быть тем еще полем битвы.

Напоследок Wink оставил секретное оружие, без которого не обойтись даже самым отважным и находчивым героям — юмор. Сериал "Голяк" (18+) поможет сбросить напряжение, ведь спасать мир в нем не нужно и можно просто наслаждаться приключениями компании британских парней под предводительством мелкого жулика Винни О’Нила (Дэмиен Молони). А эксклюзивный перевод Гоблина добавит английскому юмору остроты.

Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку "Трансформер" и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. "Трансформер" — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс.  фильмов и сериалов). Подписка "Трансформер" превратит Wink в персонифицированный видеосервис.

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