Юная жительница Донбасса рассказала Андрею Турчаку про игрушки Общество

НИА "Нижний Новгород"

Юная жительница Донбасса рассказала зампреду Совета Федерации РФ, секретарю Госсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку про свои игрушки, оставленные дома.

Как сообщается на портале Don Mash, Андрей Турчак навестил девочку и ее маму, которые приехали из Донбасса в Ростовcкую область. Во время беседы сенатор Совета Федерации пообещал найти для девочки новые игрушки.

Напомним, что депутаты Государственной Думы и Совета Федерации 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР.

