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Общество

Дзержинский отдел ГЖИ с начала года проверил более 2,1 тысяч многоквартирных домов

24 февраля 2022 09:19  [101] Общество

Фото: пресс-служба ведомства

Дзержинский отдел ГЖИ с начала года проверил более 2,1 тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщили в дзержинском отделе ГЖИ.

Согласно информации, по итогам проверок было возбуждено 27 дел, выдано 56 предостережений. Домоуправляющие компании оштрафованы более чем на 1 млн рублей.

С начала года ГЖИ проверил 2128 крыш многоквартирных домов.

Особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

Дзержинский отдел Госжилинспекции контролирует работу управляющих и обслуживающих организаций в Богородском, Володарском районах и в городском округе Дзержинске.

"22 февраля на предмет зимнего содержания проверены дома по проспекту Ленина. Домоуправляющей компании ООО "УК Чистый город" в очередной раз указано на необходимость очищать кровли, а также об ограждении потенциально опасных мест", - сообщил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции Алексей Заика.

Госжилинспекция просит жителей оперативно сообщать в свою управляющую компанию о наличии снега и наледи на кровле, а если домоуправляющая компания или ТСЖ не реагируют, то направлять информацию в ГЖИ и по возможности не передвигаться в непосредственной близости от домов.

За невыполнение своих обязанностей по зимнему содержанию обслуживающие организации, ТСЖ и ЖСК могут получить штраф в размере до 50 тысяч рублей, управляющие компании – до 300 тысяч рублей.

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Теги:
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