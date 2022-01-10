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Политика

Гордума поддержала переназначение председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

24 февраля 2022 14:30  [145] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 24 февраля 2022 года поддержали переназначение на должности председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.

Согласно информации, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода преобразуется в самостоятельное юридическое лицо и депутатам необходимо провести процедуру согласования кадровых решений.

Как сообщила депутатам городской Думы председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова, 21 января КСП Нижнего Новгорода была поставлена на учет в налоговом органе как самостоятельное юрлицо, а затем была зарегистрирована в качестве страхователя в государственных внебюджетных фондах.

"Для того, чтобы правильно оформить трудовые отношения с лицами, замещающими муниципальные должности, единственно верное решение – добровольное сложение ими полномочий с последующим их назначением в контрольно-счетную палату, сформированную на новой юридической основе", – пояснила председатель КСП.

В ходе заседания депутаты проголосовали за освобождение от должностей председателя КСП Юлии Абызовой и аудиторов Ольги Ковригиной и Натальи Яшиной, а также за назначение их на должности сроком на пять лет.

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Теги:
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