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Общество

Электронные Книги Памяти муниципальных образований будут созданы в Нижегородской области

24 февраля 2022 15:05  [113] Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские архивисты создают электронные Книги Памяти муниципальных образований. Как сообщили в Комитете по делам архивов Нижегородской области, данная работа проводится с целью увековечения памяти максимального числа участников Великой Отечественной войны в малых населённых пунктах.

В частности, в архивисты собирают недостающую информацию и дополнительные сведения, которые проводятся не по архивным документам военкоматов или госархивов, а по материалам музеев (в том числе школьных), библиотек, муниципальных архивов, личных коллекций.

Сейчас во всех муниципалитетах созданы рабочие группы, которые выверяют сведения, ранее опубликованные по данным Военкомата в областной "Книге памяти". На данный момент удалось дополнить или уточнить сведения о 2 000 участниках войны. Завершить работу предполагается к 2024 году.

Собранная информация будет размещена на информационных ресурсах Минобороны РФ, в том числе в системе "Память народа".

Также в районах Нижегородской области ведётся работа по сбору и составлению перечней списка воинских захоронений, мемориальных кладбищ, стел, памятников с фотографиями и списками погибших.

Напомним, нижегородские архивисты разместили в открытом доступе комплекс документов "Горьковская область 1941-1945 гг. в архивных документах". Например, можно посмотреть документы Горьковского городского комитета обороны - чрезвычайного органа власти, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти в регионе в условиях военного времени. Документы ГГКО были рассекречены, но в настоящее время в полном объёме размещены на архивном сайте.

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Теги:
Архивные документы вов История
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