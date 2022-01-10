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Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
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Общество

Более 30 тренеров курсов компьютерной и мобильной грамотности стали выпускниками первой "Школы тифло-IT"

25 февраля 2022 09:08  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 30 тренеров курсов компьютерной и мобильной грамотности стали выпускниками первой "Школы тифло-IT", которая впервые начала работу в Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, в семинаре приняли участие незрячие специалисты из 17 регионов страны - от Калининграда до Сахалина.

Семинар был организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы "Системный эффект" и ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики".

Программа семинара включала тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере тифлоинформационных технологий, демонстрацию современных технических средств для образования и реабилитации незрячих и слабовидящих людей.

Участники семинара также познакомились с результатами пилотной программы развития цифровой грамотности инвалидов по зрению. Она была разработана в 2021 году АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" совместно с региональным министерством информационных технологий и связи и ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики". Работа по формированию доступной для всех категорий граждан информационной среды соответствует принципам национального проекта "Цифровая экономика".

"В прошлом году в Нижегородском регионе стартовал пилотный проект "Развитие навыков пользования компьютерной техникой и цифровыми сервисами среди инвалидов по зрению". Совместными усилиями удалось выпустить 150 человек, которые сегодня стали уверенными пользователями смартфонов и ПК. В дальнейшем территория оказания услуг будет расширена, как минимум, до девяти муниципальных образований, в которых планируется обучить 200 инвалидов по зрению. География проекта будет расширяться", - рассказал директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Исполнителем программы является Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата", специалисты которого вели занятия в рамках "Школы тифло-IT".

"Современные технологии гораздо важнее для людей с нарушением зрения, чем для видящих. Техника помогает компенсировать слепоту: в первую очередь незрячий человек обретает навыки письма и чтения, а значит, может быть трудоспособным участником современных проектов и принимать участие в решении поставленных обществом задач. При этом в некоторых регионах нет никого, кто бы мог научить навыкам невизуального использования компьютера и смартфона. Именно решению этой проблемы посвящен проект "Школа тифло-IT", - отметила директор "Камераты" и руководитель проекта Екатерина Махнева.

Напомним, что нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост количества отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

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