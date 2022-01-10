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Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
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Бизнес

Банк "Открытие": санкции не окажут существенного влияния на работу банка

25 февраля 2022 13:43  [92] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": санкции не окажут существенного влияния на работу банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. В банке отметили, что выполнят все обязательства перед всеми клиентами.

"Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы", - отметили в пресс-службе банка.

"Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк", - добавили в "Открытии".

В настоящее время все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные средства с карты "Открытия" или расплачиваться картой другого банка.

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Теги:
Банки
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