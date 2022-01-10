Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 февраля 2022 14:30  [44] Евгений Гришковец даст монолог-концерт в Нижнем Новгороде 1 марта
25 февраля 2022 13:45  [165] Концертный зал и галерею в пакгаузах на Стрелке планируется открыть летом 2022 года
25 февраля 2022 11:49  [153] Осенью в Нижнем Новгороде вновь будет организован автокинотеатр
24 февраля 2022 16:49  [299] Выставка современной графики откроется 26 февраля в НГХМ
24 февраля 2022 13:30  [353] Гастроли шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" в Нижнем Новгороде продлены на март
24 февраля 2022 10:40  [351] Фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" пройдет в Нижегородской области 26 февраля
22 февраля 2022 16:11  [649] Праздничная программа пройдет в квартале Церкви трех святителей 23 февраля
22 февраля 2022 15:01  [1087] Два передвижных автоклуба появятся в Нижегородской области в этом году
21 февраля 2022 15:18  [725] Дуэт нового джаза из Швейцарии выступит в нижегородском "Арсенале" 15 марта
21 февраля 2022 13:22  [1257] Симфонический оркестр выступит с программой "Гарри Поттер" в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Евгений Гришковец даст монолог-концерт в Нижнем Новгороде 1 марта

25 февраля 2022 14:30  [44] Культура и отдых

Фото: организаторы

Евгений Гришковец даст монолог-концерт в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, концерт состоится 1 марта в КЗ "Юпитер".

"Монолог-концерт - это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий. Писатель на сцене, читающий собственные произведения, - это для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом", - говорит сам Евгений Гришковец о своем выступлении.

В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения "Узелки" и "Водка как нечто большее". Но они будут дополнены другими.

На это мероприятие можно купить билеты с помощью Пушкинской карты.

(16+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
RICHTER
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
СПЕКТАКЛЬ ЧУЖИХ МУЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph