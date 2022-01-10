Евгений Гришковец даст монолог-концерт в Нижнем Новгороде 1 марта Культура и отдых

Фото: организаторы

Евгений Гришковец даст монолог-концерт в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, концерт состоится 1 марта в КЗ "Юпитер".

"Монолог-концерт - это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий. Писатель на сцене, читающий собственные произведения, - это для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом", - говорит сам Евгений Гришковец о своем выступлении.

В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения "Узелки" и "Водка как нечто большее". Но они будут дополнены другими.

На это мероприятие можно купить билеты с помощью Пушкинской карты.

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