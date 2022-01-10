Поставка всех призматических свай завершена на 99% в рамках строительства М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба компании

Поставка всех призматических свай завершена на 99% в рамках строительства М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автобан".

Согласно информации, на четвертом этапе строительства М-12 в настоящее время ведутся работы на всем протяжении строящегося участка за исключением той части коммуникаций, которые выполняются силами ГК "Автодор".

Так, осуществляется устройство: земляного полотна основного хода (из карьера вывезено более 7 млн м3 грунта), водопропускных труб, основания дорожной одежды из шлаковых смесей. Также идет выторфовка и замена слабых оснований на заболоченных участках, разработка выемки. Приступили к укреплению откосов насыпи гибкими матами, устройству АСУДД, усилению армирования геотекстилем и ж/б плитами карстовых участков.

Ведутся работы на всех 36 искусственных сооружениях, на четырех из них смонтированы балки пролетного строения, на 99% завершена поставка всех призматических свай. На мосту через р. Оку полным ходом идет устройство пилона на опоре №3 (забетонировано четыре захватки). Продолжается переустройство коммуникаций (из 25 переустроено уже 17), на оставшихся восьми ведутся работы.

На шестом этапе строительства трассы, которое также ведется в Нижегородской области, трудится порядка 3 525 человек и 1 311 единиц техники.

По словам заместителя руководителя проекта по производству Алексея Шабалина, на объекте ведутся работы по отсыпке земляного полотна, строительству водопропускных труб, замене непригодных грунтов на выемках с обратной отсыпкой и устройством слоев геосинтетических материалов.

Вместе с этим идет и строительство всех 47 искусственных сооружений: забивка свай, устройство ростверков и тел опор, закончена работа по буронабивным сваям. Также проводятся противопаводковые мероприятия: расчистка от снега и очистка оголовков труб.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.