Проверка систем оповещения населения пройдет 2 марта в Нижегородской области. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.
Согласно информации, 2 марта в 10:43 нижегородцы услышат непрерывное звучание сирены с последующей трансляцией по каналам телевидения и радио речевой информации "Техническая проверка".
Это нужно для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС.
Звучание сирены продлится одну минуту. Департамент региональной безопасности просит жителей региона в этот период сохранять спокойствие.
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