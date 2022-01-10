Проверка систем оповещения населения пройдет 2 марта в Нижегородской области Общество

Проверка систем оповещения населения пройдет 2 марта в Нижегородской области. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Согласно информации, 2 марта в 10:43 нижегородцы услышат непрерывное звучание сирены с последующей трансляцией по каналам телевидения и радио речевой информации "Техническая проверка".

Это нужно для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС.

Звучание сирены продлится одну минуту. Департамент региональной безопасности просит жителей региона в этот период сохранять спокойствие.