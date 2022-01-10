Шестидневная рабочая неделя начинается в России Общество

Фото: РИА Новости

Шестидневная рабочая неделя начинается в России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на юриста HeadHunter Татьяну Нечаеву.

По ее словам, изменения введены для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

Это связано с праздничными днями в честь Международного женского дня - россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта.

Так, на текущей неделе рабочими днями будут: 28 февраля, 1, 2, 3, 4 и 5 марта.

В заключение Татьяна Нечаева отметила, что 5 марта для граждан России будет действовать сокращенный рабочий день, а сокращение рабочего дня никак не влияет на сумму заработка.