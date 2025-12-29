Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Нижегородцам рассказали о новых мерах соцподдержки с 1 января

29 декабря 2025 14:39 Общество
Люлин рассказал о новых мерах социальной поддержки с 1 января 2026 года

С начала 2026 года в Нижегородской области вступают в силу значимые изменения в региональном законодательстве, направленные на усиление социальной защиты различных категорий граждан. О ключевых нововведениях сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своем MAX-канале.

Одним из заметных решений стало предоставление многодетным семьям права на бесплатную парковку. Все автомобили, принадлежащие таким семьям, с нового года смогут размещаться на платных парковках без оплаты. По словам Евгения Люлина, это важная поддержка для семей, где личный транспорт — не предмет роскоши, а жизненная необходимость.

Также с 2026 года увеличивается размер компенсации за аренду жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Кстове. Теперь они смогут рассчитывать на выплату до 15 тысяч рублей. Изменения связаны с административным объединением Кстовского округа с Нижним Новгородом и направлены на выравнивание условий поддержки.

Еще одной важной инициативой станет учреждение региональной награды для доноров. Впервые в истории области будет вручаться Почетный знак "Заслуженный донор Нижегородской области". Получить его смогут те, кто безвозмездно сдал кровь и ее компоненты установленное число раз. Первая церемония награждения состоится 20 апреля — в Национальный день донора крови.

Кроме того, с 2026 года региональные меры поддержки начнут получать ветераны боевых действий, которые подписали контракты с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и принимали участие в специальной военной операции. Евгений Люлин подчеркнул, что обеспечение этих людей всем необходимым — это дело чести для региона.

Не остался без внимания и бизнес. Компании, инвестирующие в строительство арендного жилья для собственных сотрудников, получат право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Это решение призвано стимулировать работодателей активнее участвовать в решении жилищных вопросов и создавать комфортные условия для труда и жизни персонала.

Ранее Евгений Люлин отметил, что бюджет Нижегородской области на 2026 год сохранит социальную направленность.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных