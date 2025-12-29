Нижегородцы получили доступ к бесплатному Wi-Fi в салонах связи Общество

Фото: freepik.com

Цифровая экосистема МТС развернула сеть бесплатного Wi‑Fi в салонах собственной розничной сети в Нижегородской области. На сегодняшний день Wi‑Fi‑зоны уже работают в 26 локациях, охватывая ключевые города и районы Нижегородской области. К бесплатному интернету могут подключиться абоненты всех операторов через безопасную авторизацию по номеру телефона.

Сеть бесплатного Wi‑Fi открыта для всех желающих — подключиться могут абоненты любых операторов. Точки доступа размещены в ключевых салонах, преимущественно расположенных в торговых центрах: в Нижнем Новгороде — 11 точек; в Дзержинске — 4 точки. А также в Арзамасе, Выксе, Кстово, Бору, Семенове, Городце, Сергаче, Кулебаках, с. Федяково Кстовского района.

Для подключения достаточно выбрать точку доступа "МТС Free" на смартфоне и пройти простую авторизацию. Скорость до 100 Мбит/с обеспечит комфортное общение в мессенджерах и соцсетях, банковские операции и использование популярных онлайн-сервисов. Одновременно к каждой точке доступа смогут подключаться до 120 абонентов.

"Зимние каникулы привлекают в Нижний Новгород гостей из разных регионов — Казани, Самары, Москвы, Санкт‑Петербурга, а также жителей небольших городов и сел нашей области. В такие дни всем хочется оставаться на связи с родными и друзьями, не теряя ритма жизни. Чтобы сделать пребывание гостей и жителей региона комфортнее, компания открыла бесплатные Wi‑Fi‑зоны в своих салонах в Нижегородской области. Для удобства клиентов в помещениях размещены яркие наклейки и тейбл‑тенты, информирующие о наличии бесплатного Wi‑Fi", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Ранее сообщалось, что за пять лет доступ к мобильному интернету получили почти 50 тысяч нижегородцев.