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Бизнес

Нижегородскому бизнесу стал доступен сервис "Профессионалы экспорта"

28 февраля 2022 16:16  [109] Бизнес

Фото: организаторы проекта

Нижегородскому бизнесу стал доступен сервис "Профессионалы экспорта". Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, сервис "Профессионалы экспорта" - B2B-маркетплейс услуг – запущен на цифровой платформе "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Задачей нового сервиса "Профессионалы экспорта" является расширение набора услуг, которые экспортер сможет получать дистанционно по принципу "одного окна", в том числе от коммерческих компаний.

Ожидается, что сервис обеспечит вовлечение организаций, осуществляющих экспортный консалтинг, в развитие российского экспорта, создав как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.

Через платформу экспортеры смогут получить услуги экспертов, благодаря которым удастся определить оптимальный логистический маршрут, выйти на маркетплейсы, найти покупателей и правильно оформить документы. Консультантами выступают партнеры Российского экспортного центра, которые прошли аккредитацию и постоянно проверяются центром. Для оказания услуги по сотрудничеству разработан стандарт, в котором определены объем работ, этапы и правила ее оказания. Процесс работы с платформой автоматизирован, подача заявки занимает несколько минут.

Каждая форма заявки адаптирована под специфику конкретной услуги, и ее заполнение занимает не более двух минут. Все исполнители услуг на сервисе проходят обязательную процедуру получения допуска к работе с последующим непрерывным мониторингом. Эксперты и профессионалы РЭЦ осуществляют помощь и поддержку пользователей на любом этапе работ и по любым возникающим вопросам. Объем работ по заказываемой услуге регулируется стандартом, что помогает создать взаимное понимание результатов ее оказания. Система предлагает наиболее подходящих исполнителей в соответствии с параметрами услуги, указанными в заявке. Она предоставляет доступ к самой большой базе профессионалов и экспертов в области экспортного консалтинга.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на увеличение объемов экспорта отечественной продукции за рубеж. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт сельхозпродукции" и "Поддержка экспортеров".

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