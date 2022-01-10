Юрий Станкевич исполнил мечту юной нижегородки Политика

Фото: пресс-служба партии

Депутат Госдумы (фракция "Единой России") Юрий Станкевич исполнил мечту 11-летней Любы Горониной из Нижнего Новгорода.

Согласно информации, девочка впервые побывала в Москве и посетила парк аттракционов "Остров мечты".

Горонины посетили Москву всей семьей – Люба, ее младшая сестра Яна и родители.

"Мы получили очень яркие впечатления от поездки. Это была действительно настоящая мечта Любы. Про акцию "Елка желаний" знали давно, но постоянно что-то отвлекало от участия в ней. А в этот раз нашли с ребенком время и написали. Это настоящее чудо, что нам организовали такую поездку. У нас редко получается отдыхать всей семье, а здесь отстранились полностью от суеты. Здорово провели время, девочки обошли все аттракционы – они были просто счастливы. Ничего нет дороже улыбки на лицах твоих детей", - сказала мама девочки Наталья Горонина.

За два дня в Москве они смогли посетить Красную площадь, ВДНХ, Москвариум и парк аттракционов.

"Мы предварительно встречались с семьей Любы, проговаривали все нюансы поездки, чтобы она прошла интересно. Специально отложили ее на конец зимы, ждали, когда установится комфортная погода. Очень верю, что эти два дня в Москве они будут вспоминать с теплом. Детские мечты – самые искренние и, конечно, хочется, чтобы каждая из них обязательно сбылась. А исполнять их – большая радость", - подчеркнул Юрий Станкевич.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Елка желаний". Ее цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединился весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.