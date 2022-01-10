Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2022 09:56  [85] Профилактическая операция "Частный перевозчик" пройдет на дорогах Нижнего Новгорода 1-8 марта
01 марта 2022 09:17  [84] "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам-юридическим лицам о преимуществах личного кабинета
28 февраля 2022 19:36  [366] Число ложных звонков в службу "112" в Нижегородской области выросло до 13,8 тысяч
28 февраля 2022 18:58  [362] Инклюзивная школа "Маяк" открылась в Чкаловске
28 февраля 2022 18:28  [458] Митрополит Георгий провёл встречу с нижегородскими журналистами
28 февраля 2022 17:35  [541] "Ситикард" рассказал о работе банковских карт в нижегородском общественном транспорте
28 февраля 2022 17:02  [379] Более 220 млн рублей долгов за холодную воду и водоотведение взыскано в Нижегородской области
28 февраля 2022 16:03  [270] Победителям акции "В Новый год – без долгов" зачислят по три тысячи рублей на лицевые счета
28 февраля 2022 15:00  [587] Схема движения на улицах Максима Горького и Студеной изменится с 1 марта
28 февраля 2022 14:16  [316] Эвакуированные из Донбасса дети на этой неделе сядут за парты в нижегородских школах
Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам-юридическим лицам о преимуществах личного кабинета

01 марта 2022 09:17  [84] Общество

Фото: пресс-служба компании

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам-юридическим лицам о преимуществах личного кабинета. 

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает юридическим лицам и собственникам нежилых помещений Дзержинска, Кстова и Кстовского района о возможностях Личного кабинета. Онлайн-сервис доступен на сайте компании и в мобильном приложении "ЭнергосбыТ+" в App Store и Google Play. Воспользоваться им могут те клиенты компании, у которых заключены договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения (ГВС) с ПАО "Т Плюс".

В Личном кабинете можно без комиссии оплачивать счета за тепловую энергию и ГВС, передавать показания тахометрических приборов учёта горячей воды, выгружать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами, контролировать состояние задолженности по договору. Кроме того, на интернет-сервисах приведены подробные пояснения о переходе на электронный документооборот с бумажного.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте в разделе "Для бизнеса", указав электронную почту, номер телефона и добавив информацию о заключенных договорах теплоснабжения.

Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном YouTube.

Получить консультацию специалистов о создании Личного кабинета и о регистрации в мобильном приложении можно по телефону Контакт-центра: 8 (831) 220-06-38.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph