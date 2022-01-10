"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам-юридическим лицам о преимуществах личного кабинета Общество

Фото: пресс-служба компании

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам-юридическим лицам о преимуществах личного кабинета.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает юридическим лицам и собственникам нежилых помещений Дзержинска, Кстова и Кстовского района о возможностях Личного кабинета. Онлайн-сервис доступен на сайте компании и в мобильном приложении "ЭнергосбыТ+" в App Store и Google Play. Воспользоваться им могут те клиенты компании, у которых заключены договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения (ГВС) с ПАО "Т Плюс".

В Личном кабинете можно без комиссии оплачивать счета за тепловую энергию и ГВС, передавать показания тахометрических приборов учёта горячей воды, выгружать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами, контролировать состояние задолженности по договору. Кроме того, на интернет-сервисах приведены подробные пояснения о переходе на электронный документооборот с бумажного.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте в разделе "Для бизнеса", указав электронную почту, номер телефона и добавив информацию о заключенных договорах теплоснабжения.

Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном YouTube.

Получить консультацию специалистов о создании Личного кабинета и о регистрации в мобильном приложении можно по телефону Контакт-центра: 8 (831) 220-06-38.