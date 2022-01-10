Глеб Никитин поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с юбилеем Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с 65-летием.

"Успешный государственный деятель, исключительно преданный интересам родной земли, Вы всецело отдаете свой богатый, жизненный и профессиональный опыт делу процветания Татарстана, – отметил Глеб Никитин в поздравительной телеграмме. – Ваши личностные качества, политическая интуиция, талант решать задачи любой сложности помогают Вам эффективно работать на благо не только Татарстана, но и всей России".

Глеб Никитин напомнил, что Республика Татарстан является одним из наиболее активных, стратегических регионов-партнеров Нижегородской области.

Мероприятия по укреплению взаимовыгодных отношений осуществляются в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с 2010 года. Кроме того, в Нижегородской области более 20 лет действует Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан.

Губернатор Нижегородской области пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, дальнейших успехов в реализации планов и проектов.