Зоопарк "Лимпомпо" предоставит женщинам трехдневную скидку в честь 8 марта Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зоопарк "Лимпомпо" предоставит женщинам трехдневную скидку в честь 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Согласно информации, 6, 7 и 8 марта женщины смогут посетить нижегородский зоопарк за полцены.

"Найти время для самой себя им порой бывает весьма непросто, поэтому мы очень хотим порадовать наших любимых женщин и дарим им три дня на посещение со скидкой", - сказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Отмечается, что стать участницей акции смогут женщины и девушки любого возраста.