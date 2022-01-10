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Зоопарк "Лимпомпо" предоставит женщинам трехдневную скидку в честь 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Согласно информации, 6, 7 и 8 марта женщины смогут посетить нижегородский зоопарк за полцены.
"Найти время для самой себя им порой бывает весьма непросто, поэтому мы очень хотим порадовать наших любимых женщин и дарим им три дня на посещение со скидкой", - сказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.
Отмечается, что стать участницей акции смогут женщины и девушки любого возраста.
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