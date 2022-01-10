Юрий Шалабаев поблагодарил полицейских, задержавших нарушителей за несанкционированные надписи на фасадах Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Глава города Юрий Шалабаев и начальник УМВД России по г. Нижнему Новгороду, полковник полиции Андрей Басов в рамках выездного совещания по обеспечению общественного порядка поблагодарили сотрудников патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г.Н.Новгороду, которые 12 февраля задержали двоих нарушителей, наносящих несанкционированные надписи на фасад жилого дома в Приокском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В прошлом году в рамках подготовки к 800-летию города была проведена огромная работа по благоустройству общественных пространств, по реновации объектов муниципальной собственности. А что такое муниципальная собственность? Это то имущество, которое принадлежит нашим жителям, нижегородцам, которое создано на их средства. И когда через какое-то время посещаешь новый объект благоустройства и видишь какие-то надписи или рисунки, то это вызывает большое разочарование и даже злость. Поэтому для города очень важна работа сотрудников полиции по пресечению таких правонарушений и по профилактической работе. Они очень активно её проводят, поэтому я считаю необходимым поблагодарить и отметить их работу", - сказал Юрий Шалабаев.

По словам начальника УМВД России по Нижнему Новгороду, полковника полиции Андрея Басова, количество нарушений, связанных с хулиганскими надписями, снижается благодаря профилактической работе, которую проводят сотрудники полиции.

"В нашем городе произошли большие изменения, связанные с благоустройством общественных территорий, но, тем не менее, некоторые жители самовольно наносят "граффити", портят объекты, что является недопустимым. С начала года сотрудниками полиции выявлены более 10 нарушителей, с которыми была проведена разъяснительная работа, к некоторым лицам применены меры административного воздействия. Зачастую сами правонарушители не могут объяснить мотивы своих поступков и не отрицают свою вину. Совместно с администрацией Нижнего Новгорода мы продолжим работу по пресечению противоправной деятельности", - подчеркнул Басов.

Прапорщику полиции командиру 3 отделения 3 взвода 1 батальона полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Н.Новгороду Олегу Кузнецову и сержанту полиции 1 отделения мобильного взвода 1 батальона полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Н.Новгороду Николаю Дорофееву были вручены благодарности главы города. Сотрудники полиции поделились подробностями задержания нарушителей.

"При несении службы по охране общественного порядка во время пешего патрулирования улицы Горной нами были замечены двое граждан, которые с помощью баллончика с краской наносили надписи на жилом доме. Мы подошли к ним, представились, сделали замечание, спросили, чем они занимаются. Свою вину в порче чужого имущества они отрицать не стали. Затем мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщил прапорщик полиции Олег Кузнецов, отметив, что подобные нарушения, как правило, происходят в ночное время суток и скрыты от глаз прохожих.

Глава города Юрий Шалабаев также отметил, что в Нижнем Новгороде на системной основе оказывают поддержку граффитистам. "Для того чтобы разместить граффити, необходимо презентовать свой проект и согласовать место размещения. Мы всегда поддерживаем уличных художников, чьи работы украшают город, делают его более современным. Не зря Нижний Новгород называют столицей стрит-арта и узнают по таким работам, как "крокодил" на Канавинском мосту или мурал Горького на ул. Суетинской. А у тех, кто не готов к конструктивному диалогу, должно быть чувство неотвратимости наказания за их противоправные действия", - подчеркнул он.

Напомним, что полицейские задержали подростка, расписавшего маркером фасад дома на пр.Гагарина.

В ведомстве напомнили, что за такие противоправные действия предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Любое изображение является несанкционированным, если на его нанесение не было получено разрешение от собственника объекта.

Отдельные случаи могут быть квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм), что карается штрафом или арестом, а также обязательными работами.

Полиция также обращается к гражданам, ставшим очевидцами факта вандализма, фиксировать данные правонарушения на имеющиеся гаджеты и сообщать о произошедшем в правоохранительные органы.