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Банк "Открытие" обновляет условия по программе лояльности МАКС. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, с 1 марта держателям карт Opencard и "Всё что надо" банка "Открытие" кешбэк будет начисляться за все покупки без дополнительных условий.
По новым правилам, просто оплачивая покупки пластиковой картой "Открытия", клиенты получат:
Любимые категории
Для клиентов, которые до 8 августа 2021 года выбрали категорию "МАКСимум от красоты и здоровья", "МАКСимум от кафе и ресторанов", "МАКСимум от путешествий" или "МАКСимум от транспорта", кешбэк до 5% будет начисляться следующим образом:
Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Плюс" — до 5000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Премиум" или держателей кредитной карты "Все что надо" — до 15 000 бонусных рублей.
Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка.
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