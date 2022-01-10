Более 30 компаний-должников за тепловую энергию в г.Дзержинске и г.Кстово могут остаться без тепла Общество

Фото: пресс-служба компании

Компании-должники за тепловую энергию в городе Дзержинске и городе Кстово могут остаться без тепла. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, 35 юридических лиц, в том числе собственники нежилых помещений, в Дзержинске и Кстове могут остаться без тепла из-за долгов за тепловую энергию. Общая сумма задолженности этих организаций превысила 5 млн рублей.

Соответствующие уведомления в адрес недобросовестных клиентов направил Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". По закону неплательщик обязан самостоятельно провести процедуру ограничения режима потребления. Если этого не будет сделано, и клиент не погасит долги, то поставщик услуги в одностороннем порядке ограничит подачу тепла на нежилые объекты сначала на 50%, а затем полностью.

Кроме этого, за невыполнение процедуры ограничения организации грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а должностному лицу – штраф от десяти до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет.

Возобновление подачи тепловой энергии будет осуществлено только после полного погашения задолженности.