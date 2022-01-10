Новый водогрейный котел Дзержинской ТЭЦ прошел гарантийные испытания Общество

Фото: пресс-служба компании

Новый водогрейный котел Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" успешно прошел испытания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, оборудование полностью соответствует требованиям федеральных норм и правил по технической и экологической безопасности.

Энергообъект установлен в рамках программы технического перевооружения Дзержинской ТЭЦ. Она утверждена трехсторонним соглашением между ПАО "Т Плюс", правительством Нижегородской области и администрацией Дзержинска. Стоимость проекта – 84 млн рублей.

Его мощность составляет 34,4 Гкал/ч, КПД при номинальной нагрузке – 95,6 %. Он предназначен для работы в режиме "осень/весна" при температурах наружного воздуха до – 8°С. Его применение позволит плавно изменять параметры теплоносителя в зависимости от погоды и включать более мощное оборудование только при наступлении сильных холодов. Это снизит колебания температуры в системе, сократит расход топлива и выбросы в атмосферу, обеспечит комфортный климат в домах жителей в начале и в конце отопительного сезона.

"Наша компания последовательно руководствуется принципами ESG (экология, социальная политика, корпоративное управление). Это относится и к проектам по оптимизации парка основного оборудования Дзержинской ТЭЦ. Ранее, в 2020 году на станции запустили в эксплуатацию энергетический котел производительностью 75 т/час. Такие проекты повышают технико-экономические показатели станции, качество теплоснабжения жителей Дзержинска и улучшают экологическую ситуацию в городе за счет снижения объемов вредных выбросов. И эта работа продолжится", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.