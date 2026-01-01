Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области

01 января 2026 10:50 Общество
Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области с 1 января введен запрет на охоту на бурого медведя. Ограничение продлится до 21 марта и направлено на сохранение популяции хищников в период, критически важный для их размножения.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в зимние месяцы у самок медведей в берлогах появляются медвежата. В это время животные особенно уязвимы: самки не покидают убежища и полностью сосредоточены на заботе о потомстве. Любое вмешательство человека может привести к гибели новорождённых.

"С сегодняшнего дня любая добыча данного вида считается незаконной", — подчеркнули в ведомстве.

За нарушение установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность по статье 258 УК РФ. Кроме того, нарушителям придётся возместить ущерб: 180 тысяч рублей за самца и 300 тысяч — за самку.

По данным государственного мониторинга, численность бурого медведя в регионе продолжает расти. В 2023 году в Нижегородской области насчитывалось 1 347 особей, в 2024 — 1 448, а в настоящее время — уже 1 521. Наибольшее количество животных зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Ветлужском и Семёновском округах.

Для поддержки популяции в охотничьих угодьях регулярно создаются подкормочные площадки с зерновыми и другими кормами. Эти меры позволяют медведям накопить запасы перед спячкой и снижают риск их выхода к населённым пунктам в поисках пищи.

Жителям региона напоминают: беспокоить хищников в период зимнего сна крайне опасно. Преждевременное пробуждение может вызвать агрессию и привести к гибели животного из-за истощения.

Контроль за соблюдением правил осуществляется охотничьими инспекторами на местах. Также в регионе развивается система производственных охотничьих инспекторов — сотрудников охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения.

Если вы стали свидетелем незаконной охоты, сообщите об этом в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (831) 433-22-11 или 8 (800) 200-99-25. Контакты межрайонных отделов размещены на сайте минлесхоза в разделе "Территориальные органы".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области готовят поправки в региональный закон о добыче животных. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

