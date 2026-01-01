Нижегородский врач рассказал, как укрепить иммунитет зимними тренировками

Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
01 января 2026 09:00 Общество
В период новогодних каникул многие предпочитают отдыхать дома или навещать родственников, однако такой досуг не способствует укреплению здоровья. О том, как использовать зимние праздники с пользой для организма, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По словам специалиста, заниматься спортом на свежем воздухе можно и зимой, практически не ограничивая себя в выборе активности. Бег, футбол, воркаут — все это доступно и в холодное время года. Кроме того, зима открывает дополнительные возможности для физической активности: катание на лыжах, коньках, санках и другие сезонные развлечения.

Наталья Савицкая подчеркнула: регулярные тренировки на морозе не только повышают общий тонус, но и укрепляют иммунную систему, снижая риск простудных заболеваний. Природные пейзажи и свежий воздух положительно влияют на эмоциональное состояние.

Если в праздники не хочется набирать лишний вес, врач советует начать с самого простого — ходьбы. Это доступный и безопасный способ поддерживать тело в тонусе. С помощью шагомера или мобильного приложения можно отслеживать количество шагов, пульс и потраченные калории. Даже при наличии хронических заболеваний ходьба может быть полезной — главное, чтобы физическая нагрузка была согласована с лечащим врачом.

Оптимальный уровень активности варьируется от 3 до 10 тысяч шагов в день и зависит от состояния здоровья и уровня физической подготовки.

Бег — еще один популярный способ поддерживать форму, но он подходит не всем. При ожирении второй и третьей степени, проблемах с суставами, сердечно-сосудистыми заболеваниями или недавно перенесенном инфаркте необходимо проконсультироваться с врачом перед началом тренировок. Если противопоказаний нет, бегать можно, но в умеренном темпе и без перегрузок.

Скандинавская (или северная) ходьба в последние годы получила широкое распространение. Этот вид активности задействует до 90% мышц тела, укрепляя плечевой пояс, суставы, позвоночник и развивая координацию. Противопоказания к такому виду нагрузки минимальны, а техника выполнения напоминает лыжную ходьбу.

Уличные тренажёры — еще один хороший способ разнообразить тренировки. Однако важно помнить: неправильная техника выполнения упражнений и игнорирование противопоказаний могут нанести вред. Лучше всего перед началом занятий проконсультироваться с врачом и, по возможности, обратиться за советом к профессиональному тренеру.

Также полезно посещать спортивные залы, бассейны, фитнес-клубы. Там можно заниматься привычными направлениями или попробовать новые, например, аквааэробику или пилатес.

Для тренировок на свежем воздухе зимой важно правильно подобрать одежду. Основное правило — многослойность. Первый слой должен отводить влагу (например, термобельё), второй — сохранять тепло (флисовая кофта или свитер), третий — защищать от ветра и осадков (ветровка или куртка из современных материалов).

Следует избегать одежды из хлопка и громоздких шуб. Обувь должна быть с надежным протектором, предотвращающим скольжение. Не забудьте про шапку, шарф или бафф и перчатки — открытые участки тела нуждаются в защите от холода.

Ранее Наталья Савицкая напомнила об опасности обморожений в период зимних холодов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

