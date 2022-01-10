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Бизнес

ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21%

02 марта 2022 11:10  [113] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе — и по валютным депозитам. Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро – 7%. Изменения вступают в силу 2 марта.

Ставка по рублевому вкладу увеличивается до 21% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в ВТБ Онлайн, интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах.

ВТБ также принял решение об увеличении ставок по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составит 8% годовых, в евро — 7% годовых. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.

Кроме того, повысилась до 21% базовая ставка по накопительному счету «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Этот счет пользуется повышенной популярностью у клиентов: с момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тыс. таких счетов, в том числе 130 тыс. - после последнего повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счет "Сейф", ставка повысится автоматически.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

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Теги:
Банки ВТБ
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