Около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В отношении значительной части маршрутов новой транспортной системы Нижегородской агломерации был проведён перерасчёт движения и интервалов. Об этом стало известно в ходе круглого стола с участием экспертов и представителей Минтранса Нижегородской области.

В частности, разработчикам поступило около 1 000 обращений, которые касались как предстоящих изменений в маршрутной сети в целом, так и отдельных маршрутов общественного транспорта. Все они были тщательно проанализированы.

Например, в Дзержинске предусмотрен новый маршрут в связи с планируемым активным строительством жилья и соцобъектов на ул. Буденного – ул. Самохвалова – пр. Ленинского Комсомола.

В Богородском районе также внесены корректировки: маршрут №115 будет продлён до деревни Шониха, планируется запуск нового автобусного маршрута на ул. Загородной – ул. Солоницына, маршрут №101 предусмотрит заезд в деревню Шарголи.

В Кстове принято решение о переводе маршрутов автобусов №№101, 120 и 151 на регулируемые тарифы со всеми видами льготных проездных.

В Нижнем Новгороде одобрены предложения о продлении маршрута автобуса №58 до ЖК "Торпедо", улучшении обслуживания территорий Ольгина, Новинок, территории ЖК "Анкудиновский парк", микрорайона Новая Кузнечиха и т.д.

На одном из ближайших заседаний экспертной группы по обсуждению новой маршрутной сети будет отдельно рассмотрен каждый маршрут по нерегулируемым тарифам, которого могут коснуться предстоящие изменения в маршрутной сети.

Как прокомментировал замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов, в ближайшее время новая маршрутная сеть будет опубликована в СМИ, и тогда каждый житель Нижегородской агломерации сможет оценить её и озвучить свои предложения и замечания.

Напомним, цель предстоящих изменений – скорректировать маршрутную сеть, уменьшив количество дублирующих маршрутов, предусмотреть развитие транспортного сообщения как между населенными пунктами внутри агломерации, так и на новых осваиваемых территориях, сделать пассажирские перевозки более быстрыми, комфортными и безопасными.

Ранее сообщалось, что стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Масштабная реформа рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год. Она затронет все виды городского транспорта, но приоритетным будет развитие электротранспорта - трамвая и метро. А внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.