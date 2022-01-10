Правительство РФ выделило 500 млн рублей на компенсацию расходов бизнеса по использованию СБП

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на продление программы компенсации расходов бизнеса по использованию системы быстрых платежей. Об этом стало известно на заседании правительства 2 марта.
Согласно информации, часть средств будет направлена на компенсацию субъектам малого и среднего бизнеса уплаченной ими комиссии в декабре - 27 млн рублей, остальное - на дальнейшую реализацию программы до 1 июля 2022 года.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что спрос со стороны МСП на эту программу поддержки растет. Среднемесячный прирост платежей в СБП составляет 36%. Эта динамика вызвана притоком новых участников программы.
Так, в 2021 году число зарегистрированных в системе СБП субъектов МСП выросло почти в пять раз — с 34 тыс. до 161 тыс.
"Важно, что отечественная система быстрых платежей - это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, программа компенсации комиссии, уплаченной предпринимателями за использование СБП, была запущена 1 июля 2021 года по поручению президента РФ. За 5 месяцев реализации программы в 2021 году возмещение комиссии на общую сумму 59,2 млн рублей получили более 35,6 тысяч предприятий торговли и сервиса. Возврат происходит в полном объеме ежемесячно на расчетный счет компании или ИП.
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