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Общество

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на компенсацию расходов бизнеса по использованию СБП

02 марта 2022 17:16  [109] Общество

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на продление программы компенсации расходов бизнеса по использованию системы быстрых платежей. Об этом стало известно на заседании правительства 2 марта.

Согласно информации, часть средств будет направлена на компенсацию субъектам малого и среднего бизнеса уплаченной ими комиссии в декабре - 27 млн рублей, остальное - на дальнейшую реализацию программы до 1 июля 2022 года.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что спрос со стороны МСП на эту программу поддержки растет. Среднемесячный прирост платежей в СБП составляет 36%. Эта динамика вызвана притоком новых участников программы.

Так, в 2021 году число зарегистрированных в системе СБП субъектов МСП выросло почти в пять раз — с 34 тыс. до 161 тыс.

"Важно, что отечественная система быстрых платежей - это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, программа компенсации комиссии, уплаченной предпринимателями за использование СБП, была запущена 1 июля 2021 года по поручению президента РФ. За 5 месяцев реализации программы в 2021 году возмещение комиссии на общую сумму 59,2 млн рублей получили более 35,6 тысяч предприятий торговли и сервиса. Возврат происходит в полном объеме ежемесячно на расчетный счет компании или ИП.

Ранее правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение "умных спортплощадок" в регионах.

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Теги:
Правительство РФ
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