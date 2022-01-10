Юрий Станкевич возглавил новый федеральный проект "Зеленая экономика" партии "Единая Россия"

Юрий Станкевич
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Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Юрий Станкевич назначен координатором нового федерального проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия". Такое решение принято на заседании Президиума Генсовета партии сегодня, 2 марта.
"Я уже неоднократно говорил, что создание «зеленой экономики» – это тренд ближайших десятилетий. Это то направление, которое сегодня требует особого внимания и обдуманных взвешенных решений. Поэтому важно, что эта работа теперь выведена в отдельный партийный проект, координировать который для меня – серьезная ответственность. На площадке партпроекта мы сможем объединить все заинтересованные стороны процесса – промышленников, общественников, представителей власти. Мы уже активно ведем работу по вопросам "зеленой экономики" в Государственной Думе, полноценное включение "Единой России" позволит консолидировать все наши усилия и оперативно отвечать на вызовы времени", - отметил Юрий Станкевич.
На заседании Президиума секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак объявил о перезагрузке партийных проектов. Из 15 проектов два – "Локомотивы роста" и "Народный контроль" – будут трансформированы. 13 проектов продолжат работать без изменений. Одновременно будет запущено три новых проекта: "Зеленая экономика", "Предпринимательство" и "Защита животного мира".
Также планируется запустить три специальных мобилизационных партпроекта, в рамках которых партия будет предметно помогать и решать проблемы жителей многоквартирных домов, родителей школьников и дошкольников, пенсионеров.
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