Юрий Станкевич возглавил новый федеральный проект "Зеленая экономика" партии "Единая Россия" Общество

Юрий Станкевич Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Юрий Станкевич назначен координатором нового федерального проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия". Такое решение принято на заседании Президиума Генсовета партии сегодня, 2 марта.

"Я уже неоднократно говорил, что создание «зеленой экономики» – это тренд ближайших десятилетий. Это то направление, которое сегодня требует особого внимания и обдуманных взвешенных решений. Поэтому важно, что эта работа теперь выведена в отдельный партийный проект, координировать который для меня – серьезная ответственность. На площадке партпроекта мы сможем объединить все заинтересованные стороны процесса – промышленников, общественников, представителей власти. Мы уже активно ведем работу по вопросам "зеленой экономики" в Государственной Думе, полноценное включение "Единой России" позволит консолидировать все наши усилия и оперативно отвечать на вызовы времени", - отметил Юрий Станкевич.

На заседании Президиума секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак объявил о перезагрузке партийных проектов. Из 15 проектов два – "Локомотивы роста" и "Народный контроль" – будут трансформированы. 13 проектов продолжат работать без изменений. Одновременно будет запущено три новых проекта: "Зеленая экономика", "Предпринимательство" и "Защита животного мира".

Также планируется запустить три специальных мобилизационных партпроекта, в рамках которых партия будет предметно помогать и решать проблемы жителей многоквартирных домов, родителей школьников и дошкольников, пенсионеров.