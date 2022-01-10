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Общество

Нижегородцы могут принять участие в кадрово-образовательном проекте "ПолитСтартап"

02 марта 2022 19:23  [70] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня стартовал традиционный кадровый проект "ПолитСтартап" партии "Единая Россия". На сайте проекта politstartup.er.ru начинается прием заявок участников.

Участие в проекте – это обучение у ведущих федеральных и региональных политологов, экспертов, технологов, а также возможность попробовать себя в качестве кандидата в реальной политике на предварительном голосовании и выборной кампании. В течение месяца будет проходить активное онлайн-обучение молодых политиков.

Помимо уже традиционных направлений работы в этом году лучших по итогам предварительного голосования планируется отправить на обучение по модулю "Политический лидер" в Москву. Другое новшество – в рамках избирательной кампании запланировано большее количество практических заданий по формированию баз сторонников.

Как отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, за пять лет своего существования проект "ПолитСтартап" доказал свою эффективность. В прошлом году 15 участников проекта стали депутатами Госдумы, за предыдущий период более 400 молодых политиков стали депутатами областных собраний и городских дум столиц регионов, более трех тысяч избраны депутатами органов местного самоуправления.

Принять участие в проекте "ПолитСтартап" могут молодые люди от 18 до 35 лет с активной жизненной позицией, готовые попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

Главная задача проекта – помочь молодежи включиться в социальные и политические процессы, освоить новые знания и навыки. На протяжении всего обучения участники будут лично общаться с опытными политиками и профессионалами в области
политических технологий, депутатами различного уровня.

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Теги:
Единая Россия
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