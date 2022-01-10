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Общество

Гранты Российского научного фонда присуждены 15 проектам нижегородских учёных

02 марта 2022 19:40  [59] Общество

Проекты нижегородских научных групп вошли в число победителей двух грантовых конкурсов Российского научного фонда. Всего от Нижегородской области было подано 38 заявок, 15 из них получат гранты, сообщили в пресс-службе правительства.

"Нижегородская область в очередной раз заявила о себе как регион с мощным научно-исследовательским потенциалом. Эта победа важна не только с точки зрения дополнительного финансирования, но и потому, что дает возможность нашему научному сообществу определить ключевые направления развития. Всех победителей от души поздравляю и надеюсь, что результаты их научных проектов уже в обозримом будущем принесут реальную пользу не только региону, но и всей стране", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, 8 проектов малых научных групп (от 2 до 4 человек) получат двухлетние гранты до 1,5 млн рублей в год по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами". В число грантополучателей по этому направлению вошли 3 проекта ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 проекта Института прикладной физики РАН, 1 проект Мининского университета, 1 проект НГТУ имени Р.Е. Алексеева и 1 проект Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН.

Кроме того, 7 проектов отдельных научных групп (от 4 до 10 человек) получат трехлетние гранты в размере от 4 до 7 млн рублей в год по приоритетному направлению деятельности "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами". Это 2 проекта Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), 2 проекта ННГУ имени Н.И. Лобачевского, по 1 проекту - ИПФ РАН, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и НГТУ имени Р.Е. Алексеева.

Сумма грантов будет выделяться на равных условиях из средств Российского научного фонда и бюджета Нижегородской области.

Напомним, что финансирование грантов правительства региона в сфере науки и технологий в 2022 году увеличено на 50 млн рублей по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Соответствующие изменения были одобрены в феврале депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

Поддержка молодых ученых и развитие научного потенциала России являются задачами, закрепленными в национальном проекте "Наука и университеты", который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина. Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии", "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям", "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" и "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок".

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Теги:
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