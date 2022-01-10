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Общество

Первое в Нижнем Новгороде отделение по паралимпийскому голболу откроется по поручению Юрия Шалабаева

02 марта 2022 19:58  [89] Общество

Юрий Шалабаев дал поручение департаменту физической культуры и спорта подготовить необходимую техническую базу для открытия первого в Нижнем Новгороде спортивного отделения по паралимпийскому голболу для игроков с нарушениями зрения. Оно будет располагаться в спортивной школе "Олимп".

Глава Нижнего Новгорода, побывавший на тренировке спортсменов, рассказал, что в данной школе есть запрос на открытие отделения для голбола для слабовидящих детей. Воспитанники школы входят в сборную России, которая занимает высокие места на различных соревнованиях.

В настоящее время спортивная школа безвозмездно предоставляет своё поле для игры, но для полноценных занятий не достаточно инфраструктуры. Поэтому в школе будет открыто официальное отделение, которое будет оснащено всем необходимым.

По словам тренера и председателя Федерации спорта слепых Нижегородской области Виталия Лепетило, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья имеют большие спортивные амбиции, не пропускают ни одной тренировки и в настоящее время активно готовятся к Первенству России.

"Открытие такого отделения – это большой шаг вперёд в развитии городского спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, в помощи развития их и адаптации. В соседних республиках и городах уже есть подобные отделения, и мы от них несколько отставали. Поэтому очень рады, что в ближайшее время в нашем городе откроется отделение по голболу, ведь совсем скоро мы поедем на Первенство и Чемпионат России", - добавил Виталий Лепетило.

Голбол отличается от классического футбола тем, что в мяч встроен колокольчик, а команды из трёх человек играют в масках на глазах.

Также Юрий Шалабаев посетил тренировку в спортивной школе №12, где в этом году открылось новое отделение по спортивному ориентированию для воспитанниц школы-интерната №65 для слабослышащих детей.

"Спортивная школа сама стала инициатором открытия отделения по спортивному ориентированию для детей с нарушением слуха. Со своим проектом "Мир возможностей вокруг нас" она стала победителем грантового конкурса и приобрела необходимое для занятий оборудование. Как мы видим, такая инициатива школы дала свои положительные результаты, но помощь со стороны муниципалитета должна быть организована в необходимом объёме. Поручил профильному департаменту оказывать всю необходимую поддержку как новым отделениям, так и уже существующим", - сказал Юрий Шалабаев.

В настоящее время в Нижнем Новгороде функционируют девять спортивных отделений для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе муниципальных спортивных школ:

- СШОР № 4 по волейболу (инклюзивные занятия для лиц с нарушением слуха);
- Дворец спорта "Заречье" (занятия по плаванию с детьми с детским церебральным параличом);
- СШ "Сормово им.Ю.П.Круглова" (занятия по плаванию с детьми с детским церебральным параличом);
- СШ "Водник" (занятия по триатлону со спортсменами с поражением опорно - двигательного аппарата);
- СШ "Нижегородец" (тренируются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и ЛИН);
- СШ "ЧАЙКА" (тренируется команда волейболистов спортсменов с нарушением слуха);
- Дворец спорта "Северная звезда" (занятия в бассейне для лиц с нарушением слуха, с заболеваниями разных нозологий, а также ежегодно предоставляются занятия в бассейне для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках летнего оздоровительного лагеря ДОЛ "Дружба");
- Дворец спорта "Юность" (занятия в секции по флорболу с детьми с расстройством аутистического спектра);
- СШ "Радий" (занятия в бассейне лиц с нарушением интеллекта, с нарушением ОДА, спортсмены с нарушением слуха).

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Теги:
Инвалиды Спортивная школа Юрий Шалабаев
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