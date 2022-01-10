Горячую воду и свет отключат в 10 жилых домах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Горячую воду и свет отключат в 10 жилых домах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, отключение электроснабжения затронет дома в Советском районе.

Так, с 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в домах №5,6,7,8,9 по Конному проезду и в доме №4б по ул. Артельная.

В то же время будет отключено и горячее водоснабжение в домах Канавинского района. Они расположены по адресам: Московское шоссе №11, №13, №15, ул. Тонкинская, дом №1а. К 16:00 водоснабжение должно быть восстановлено.

Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.