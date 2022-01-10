Внешнеторговый оборот ПФО в 2021 году составил более $61 млрд Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Внешнеторговый оборот ПФО в 2021 году составил более $61 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, в 2021 году внешнеторговый оборот в Приволжском регионе составил $61,5 млрд, из которых экспорт занимает $44,2 млрд, а импорт $17,2 млрд.

На первом месте по объему торговли находится Белоруссия, на втором - Китай.

Чаще всего из регионов ПФО покупались минеральные продукты, топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности.

В товарной структуре импорта основными были машины и оборудование, продукция химической промышленности, а также металлы и изделия из них.

Кроме того, Приволжское таможенное управление сообщило, что в феврале 2022 года пополнило бюджет страны на 13,5 млрд рублей, в феврале прошлого года этот показатель составил 12,5 млрд рублей. Большую часть средств (13,4 млрд руб.) перечислила Приволжская электронная таможня.

Всего за первые 2 месяца 2022 года таможни ПФО перечислили 23,9 млрд рублей, что составляет 109% от планового задания.

Ранее сообщалось, что товарооборот Нижегородской области составил $7,6 млрд.