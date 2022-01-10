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Общество

Работу волонтеров переориентируют на территорию Донецка и Луганска

03 марта 2022 13:11  [92] Общество

Фото: пресс-служба партии

Работу волонтеров переориентируют на территорию Донецка и Луганска. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы "Единой России" в условиях проведения операции на Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.

"Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо", - сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.
"В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах", - добавил Андрей Турчак.

Как отметил руководитель исполкома и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов, в регионе оказывается всесторонняя помощь эвакуированным с Донбасса людям.

"Наши волонтеры встречали их и помогали обустроиться в пунктах временного размещения. Сейчас активисты дежурят в местах пребывания жителей, помогают им в организации быта, проводят информационную работу. Мы оперативно открыли специальный счет и пункт сбора гуманитарной помощи. Благодаря поддержке нижегородцев на данный момент мы собрали более 1,7 млн рублей. К сбору средств присоединился весь наш депутатский корпус и актив", - сообщил он.

"Сейчас ребята, которые приехали к нам в Нижегородскую область с Донбасса, возвращаются к учебе. И важно позаботиться, чтобы у детей было все необходимое для этого. Поэтому мы обеспечиваем всех школьников рюкзаками и необходимым набором канцтоваров. По распределению денежных средств будем дальше принимать решения, опираясь на ситуацию и запрос жителей", - добавил руководитель исполкома.

Он напомнил, что за каждым пунктов временного размещения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР закреплен конкретный депутат от партии.

"Мы встречаемся с людьми, разговариваем, решаем возникающие проблемы. Сейчас, например, собираем потребность в школьной и спортивной форме для ребят. К сожалению, не у всех детей есть эта одежда, а она очень необходима. Будем закупать, чтобы они чувствовали себя комфортно", - сказал Алексей Антонов.

Напомним, "Единая Россия" в первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника – все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения "Единой России" закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

Кроме того, "Единая Россия" отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает вопрос лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.

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Теги:
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