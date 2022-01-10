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Бизнес

Группа ВТБ: доход от новых ставок по депозитам покроет платёж по ипотеке

03 марта 2022 15:42  [28] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Группа ВТБ: доход от новых ставок по депозитам покроет платёж по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ сообщает клиентам о дополнительной выгоде от размещения средств на депозитах, ставки по которым существенно выросли на этой неделе в крупнейших банках. На фоне резкого роста доходности по ним заёмщики с уже оформленной ипотекой могут сэкономить на её обслуживании. По расчетам аналитиков, доходность по вкладам более 20% годовых компенсирует до трех ежемесячных платежей по кредиту.

Клиенты, которые оформили ипотеку несколько лет назад, смогут существенно сэкономить на ежемесячных платежах. Согласно законодательству, никаких изменений в действующие договоры по жилищным кредитам вносить нельзя. Это значит, что процентная ставка остаётся неизменной. При этом ставки по сберегательным продуктам в крупнейших банках на этой неделе фактически удвоились. Например, ВТБ предлагает разместить вклады в рублях на 6 месяцев под 21% годовых, в долларах под 8%, в евро под 7%.

Это позволит ипотечным заёмщикам разместить свободные средства на депозите под повышенный процент и получить возможность обслуживать свой кредит за счёт процентного дохода. Так, если заёмщик купил в 2020 году квартиру за 5 млн рублей с первым взносом 15%, по ставке 8% и на 18 лет, то его ежемесячный платёж составит примерно 37 тысяч рублей. Если клиент сейчас разместит на депозите 1 млн рублей под 21%, то через полгода сможет заработать больше 100 тысяч рублей. Это позволит ему полностью покрыть почти три платежа по ипотеке.

При стоимости квартиры 10 млн рублей и тех же условиях по кредиту ежемесячный платёж составит около 74 тысяч рублей. Таким образом, за счёт процентного дохода по вкладу заёмщик сможет покрыть примерно треть ежемесячного расхода на ипотеку.

Ранее ВТБ также повысил до 21% базовую ставку по накопительному счёту "Сейф", который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. С момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тыс. таких счетов, в том числе 130 тыс. — после повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счёт "Сейф", ставка повысится автоматически.

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Теги:
Банки ВТБ
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