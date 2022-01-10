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Общество

Ольга Носкова: Информационные противники, кроме взращивания русофобии, пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию

03 марта 2022 17:49  [107] Общество

Председатель Союза журналистов Нижегородской области Ольга Носкова обратилась к СМИ с призывом не распространять фейки о спецоперации на Украине, сообщает "НТА-Приволжье".

"Союз журналистов России в очередной раз призвал нас тщательно проверять свои источники, в особенности, когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных событиями на Украине", - отметила Ольга Носкова на своей странице в Facebook.

"Сейчас время сильных эмоций, но профессия требует понимания, что мы, работая в СМИ, обеспечиваем безопасность нашей страны, против которой ведется беспрецедентная информационная война. Не сегодня она началась, но сегодня она очевидна для всех. Взламываются сайты СМИ, в социальных сетях и мессенджерах появляется реклама ложных аккаунтов ведущих СМИ. Как вы уже видели, создаются постановочные видео, или используются кадры компьютерных игр, или старых фильмов. Роскомнадзор сообщил, что недостоверная информация о потерях российской армии на Украине и жертвах среди мирных жителей распространяется через контекстную рекламу Google Ads", - подчеркнула Ольга Носкова.

"Давайте не будем использовать СМИ для разжигания ненависти и призывов к несогласованным действиям, для провокации панических и депрессивных настроений. Сейчас нужно с особой тщательностью следить за сохранением персональных сведений и сведений, отнесенных к военной тайне. У нас сильный противник. Все знают, что созданы фабрики по производству фейков, в том числе направленные на разжигание русофобии.
Информационные противники, кроме взращивания русофобии, еще и пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Они запугивают "новостями" об обрушении экономики, дефиците продуктов и лекарств. В наших силах противостоять этим действиям и самим не становиться доверчивыми жертвами информационной войны", - продолжила председатель Союза журналистов России Нижегородской области.

"К сожалению, ни ББС, ни СNN давно не образцы объективной и честной журналистики, но нам есть у кого учиться в своей истории. Мы помним, как работали наши коллеги, великие журналисты Великой Отечественной войны. Сегодня время нас испытывает на прочность. Нашей стране нужна наша поддержка, наша мудрость, наш профессионализм", - отметила она в заключение.

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Теги:
Военные СМИ Фейк
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