Восстановлена работа официального сайта Заксобрания Нижегородской области Политика

здание Законодательного собрания региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восстановлена работа официального сайта Заксобрания Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, 3 марта специалистами регионального парламента была восстановлена работа официального сайта Заксобрания.

Так, были проведены работы по усилению безопасности сайта, а также ликвидации последствий кибератаки и загрузки вредоносного программного обеспечения.

"На сегодняшний день функциональность сайта полностью восстановлена, последствия атаки устранены. В качестве усиления мер безопасности введена система двухфакторной аутентификации, заблокированы все возможные пути получения несанкционированного доступа", - отметили в парламенте.

Напомним, что сайт регионального парламента подвергся хакерским атакам 1 марта.