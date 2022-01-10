здание Законодательного собрания региона
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Восстановлена работа официального сайта Заксобрания Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Согласно информации, 3 марта специалистами регионального парламента была восстановлена работа официального сайта Заксобрания.
Так, были проведены работы по усилению безопасности сайта, а также ликвидации последствий кибератаки и загрузки вредоносного программного обеспечения.
"На сегодняшний день функциональность сайта полностью восстановлена, последствия атаки устранены. В качестве усиления мер безопасности введена система двухфакторной аутентификации, заблокированы все возможные пути получения несанкционированного доступа", - отметили в парламенте.
Напомним, что сайт регионального парламента подвергся хакерским атакам 1 марта.
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