Житель Дзержинска оплатил коммунальные долги сразу после ареста автомобиля Общество

Фото: пресс-служба компании

Житель Дзержинска оплатил коммунальные долги сразу после ареста автомобиля. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, судебные приставы арестовали автомобиль Audi у должника за отопление и горячую воду. Арест произошел в ходе очередного рейда совместно с компанией.

Задолженность составила 126 тысяч рублей. В эту сумму вошли пени, госпошлина и исполнительский сбор судебных приставов. Владелец машины оплатил всю сумму сразу же в день ареста. Он сможет забрать транспортное средство после оплаты услуг штрафстоянки и эвакуатора.

"Мы регулярно напоминаем нашим клиентам о необходимости вовремя оплачивать отопление и горячую воду. К сожалению, некоторые из них начинают решать вопрос, когда уже арестованы их счета и к ним приезжают приставы. Просим клиентов ответственно относиться к оплате коммунальных услуг и не допускать долгов", - отметила директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

В феврале в рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" компания направила смс-сообщения о наличии задолженности более 7 тысячам клиентов с указанием срока оплаты. Если долги не будут погашены в указанный период, "ЭнергосбыТ Плюс" подготовит документы в суд для принудительного взыскания.