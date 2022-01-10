Украина использует запрещенные методы: Мирные жители в качестве "живого щита" Политика

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Военная спецоперация России имеет важное отличие от обычных военных операций. Российские войска принципиально ограничиваются атакой на военную инфраструктуру Украины. К сожалению, этим воспользовались украинские вооруженные формирования. Они стали использовать население в качестве "живого щита", сообщают "Аргументы и факты".

Две главные цели военной спецоперации на Украине — демилитаризация (то есть уничтожение военной силы) и денацификация (то есть предание суду нацистских организаций) Украины. Поэтому с самого начала спецоперации на самом высоком уровне российские власти говорили, что гражданское население Украины не должно пострадать от действий российских военных.

К примеру, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность жителей Украины является одной из главных задач армии РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что свои удары армия наносит только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Чтобы избежать случайных инцидентов, российские войска, а также вооруженные части Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов.

Однако, к удивлению российской стороны, украинские власти не стали помогать, а зачастую, наоборот, препятствуют эвакуации населения из зоны боев. Еще удивительнее, что среди жилых домов украинские военные размещают военную технику, которой обстреливают российские позиции.

"Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", — рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Стоит отметить, что такая военная тактика раньше применялась разве что боевиками на Ближнем Востоке. Террористы ставили на улицах городов артиллерийские установки, а в квартирах жителей размещали пулеметные гнезда, рассчитывая, что противник не станет стрелять по жилым домам, а если станет, то можно будет обвинить его в уничтожении мирных граждан.

Очевидцы сообщают, что в Мариуполе солдаты Вооруженных сил Украины тоже организовывают огневые точки в квартирах, причем запирают в соседних квартирах жильцов, чтобы увеличить количество возможных жертв.

Параллельно с этим в интернете раскручиваются видео- и фотоматериалы с кадрами разрушенных гражданских зданий, якобы пострадавших от российской стороны. Но, кто на самом деле разрушил их, где они находятся и когда велась съемка, никто с уверенностью сказать не может. Для этого нужна специальная экспертиза.

Обвинения украинских СМИ и пропагандистов в адрес российских вооруженных сил кажутся еще более нелепыми, если вспомнить, что Минобороны РФ даже предупреждает (!) о многих своих операциях.

1 марта было обнародовано предупреждение об ударах по киевской телебашне, которые потребовались для остановки информационных атак против России. Минобороны РФ призывало киевлян, проживающих рядом с телебашней, на всякий случай покинуть свои дома.

Эта история — общее правило для проходящей спецоперации.

Российская сторона не заинтересована в нанесении ущерба гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины. Остаются целыми дороги и мосты, не штурмуются города. Мирные жители могут чувствовать себя в безопасности, особенно если не позволяют размещать рядом со своими квартирами боевые машины и не поддаются на провокации.

Принципиальная позиция российских военных — не стрелять по жилым кварталам, домам, даже если возле них размещают боевую технику и системы залпового огня националистические войска Украины.

По сути, российские военные рискуют собственными жизнями. Они могли бы за пару дней завоевать Украину, но ценой жизней мирного населения. На это никто не пошел.

Наши солдаты воюют против националистов, а не жителей Украины. Точно так же наши солдаты вели себя при освобождении Вены от фашистов, когда было принято решение не стрелять по домам и заботиться о жизнях простых людей.