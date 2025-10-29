Инна Ванькина: "Положительный эффект от реализации программы "Основа" мы наблюдаем в очень сжатые сроки" Политика

Фото: сайт гордумы Нижнего Новгорода

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике Инна Ванькина, комментируя рабочую встречу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным, отметила эффективность демографической политики, которая реализуется в Нижегородской области по инициативе губернатора.

«На наших глазах инициатива губернатора Глеба Никитина по решению демографических проблем региона превратилась в продуманную до мелочей программу «Основа», положительный эффект от реализации которой мы наблюдаем в очень сжатые сроки.

Предложенные меры - выплаты не менее 1 миллиона семейного капитала при рождении каждого ребенка вне зависимости от дохода родителей, подарок новорожденному, «Скорая демографическая помощь», первый в стране многофункциональный Центр репродуктивного здоровья для взрослых и подростков «Семейный квартал» и другие новшества уже дают ощутимый результат.

Впервые в истории современной России суммарный коэффициент рождаемости у нас в области превысил средний уровень по ПФО, регион опередил прогноз Росстата на минувший год почти на тысячу новорожденных! Радует также значительное снижение количества осознанных отказов женщин от прерывания беременности.

Сейчас важно, чтобы начинание губернатора было поддержано работодателями. В современных реалиях необходимо создавать условия, дающие возможность нижегородкам совмещать профессиональную карьеру с рождением и воспитанием детей», - считает Инна Ванькина.