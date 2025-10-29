Евгений Костин: "Развитие ИТ в Нижегородской области – один из ключевых факторов, определяющих наше будущее" Политика

Фото: gordumannov.ru

Первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин, комментируя встречу губернатора Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным, отметил успехи Нижегородской области в формировании комплексной инновационной экосистемы в Нижегородской области.

"Развитие информационных технологий в Нижегородской области – один из ключевых факторов, определяющих наше будущее. Хочу отметить, что под руководством губернатора Глеба Никитина в этом направлении сделаны значительные шаги.

Реализация первого этапа строительства ИТ-кампуса мирового уровня по нацпроекту «Молодежь и дети» – это яркий пример стратегического подхода к развитию нашей области. Создание коливинга на 1 300 мест и планы по строительству дополнительных объектов для 4 300 человек и учебных корпусов для 8 000 студентов не только обеспечат современную инфраструктуру для подготовки ИТ-специалистов, но и создадут уникальную экосистему для стартапов и инновационных проектов. Это закладывает основу для устойчивого развития нашего региона и привлечения талантливых кадров.

Губернатор Глеб Никитин активно поддерживает инициативы в сфере IT, что способствует созданию комфортной среды для работы и обучения. Уверен, что такие инфраструктурные проекты послужат мощным импульсом для дальнейшего роста технологической сферы в Нижегородской области", — отметил он.