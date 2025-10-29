Станислав Прокопович: "Второе дыхание" трамвая станет важным компонентом транспортной системы Нижегородской агломерации"

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию дорожного хозяйства и транспорта Станислав Прокопович, комментируя сегодняшний доклад губернатора Глеба Никитина президенту Владимиру Путину, отметил, в первую очередь, масштабную модернизацию электротранспорта в областном центре.
"Очень символично, что в Нижнем Новгороде, на родине российского трамвая и в год его 130-летия, идет масштабное обновление - фактически возрождение - этого популярного у нижегородцев и гостей города вида транспорта. На многих участках нижегородские трамваи курсируют вне проезжей части, что повышает уровень безопасности и пешеходов, и водителей.
К настоящему моменту работы завершены уже более чем на две трети от запланированных объемов – построено 104 километра путей. Высокими темпами идет замена подвижного состава – поставлено 145 новых вагонов из запланированных 170-ти.
Важно, что производят новые трамвайные вагоны "МиНиН" тоже у нас на нижегородской земле — в Ворсме, на совместном российско-белорусском предприятии.
Это «второе дыхание» нижегородского трамвая, полагаю, пойдет на пользу городу и его жителям и станет важным компонентом транспортной системы Нижегородской агломерации", - подчеркнул Станислав Прокопович.
