Посвященная творчеству модельера Надежды Ламановой выставка открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: НГХМ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Посвященная творчеству модельера Надежды Ламановой выставка открылась в НГХМ. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, выставка "Гений в юбке и её эпоха", посвященная творчеству русского модельера и театрального художника Надежды Ламановой (1861-1941), открылась 5 марта в НГХМ|Искусство ХХ века.

По словам генерального директора НГХМ Романа Жукарина, Надежда Ламанова — главная героиня русской моды, творец и флагман для художников России, пример для подражания.

Посетители экспозиции смогут увидеть театральные и бытовые костюмы, которые носили лучшие представительницы элиты конца XIX-начала XX веков. В ее создании приняли участие Нижегородский государственный художественный музей, культурно-просветительский фонд "Магия моды", Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, а также музей МХАТа.

Также один из залов выставки будет посвящен Нижегородской губернии, где прошло детство модельера.

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов рассказал, что в рамках экспозиции была воссоздана атмосфера нижегородского периода в жизни Надежды Ламановой, ее детства в Нижегородской губернии.

Посетить выставку "Гений в юбке и ее эпоха" можно с 5 марта по 29 мая в НГХМ|Искусство ХХ века по адресу пл. Минина и Пожарского, д. 2/2.