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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Политика

Россия объявила режим тишины и открыла коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

05 марта 2022 10:15  [29] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно информации, 5 марта с 10:00 российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Накануне, 21 февраля, он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 

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Теги:
Армия ДНР
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