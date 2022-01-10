Россия объявила режим тишины и открыла коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно информации, 5 марта с 10:00 российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Накануне, 21 февраля, он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.