Юрий Шалабаев: "Не устаю восхищаться энергией, жизнелюбием, решительностью наших женщин" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с 8 марта.

"Я, как и все мужчины города, не устаю восхищаться вашей энергией, жизнелюбием, решительностью, женственностью, внешней и внутренней красотой. На протяжении всей истории Нижнего Новгорода его жительницы вносили огромный вклад в развитие родного города и всей страны", - отметил он.

"Достаточно вспомнить такие имена, как Надежда Суслова – первая женщина-врач в Российской империи, Варвара Рукавишникова — меценат, коллекционер живописи, благотворитель, попечительница городского приюта, Клавдия Зимина – председатель городского Совета Нижнего Новгорода, основавшая Зелёный город", - говорится в поздравлении Юрия Шалабаева.

"И сегодня среди городских активистов, общественников, волонтёров я всё чаще вижу женские лица. Наши девчонки побеждают на спортивных соревнованиях и научных олимпиадах. Горжусь вами и желаю в этот весенний день отдохнуть, посвятить время себе и принять поздравления от любимых и близких людей", - резюмировал мэр города.