Резервисты "БАРС-НН" сбили два беспилотника в 2025 году Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги работы мобилизационного резерва "БАРС-НН" за 2025 год. Командир формирования Алексей Храмов сообщил, что два подразделения уже несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя критически важные объекты региона и отражая атаки беспилотников на промышленные предприятия.

По его словам, ключевым достижением стало то, что жители Нижегородской области проявляют высокую готовность защищать свой регион. В состав резерва вошли 200 человек, включая сотрудников регионального правительства и глав муниципалитетов.

Он также сообщил, что в ближайшее время планируется сформировать третье подразделение резервистов, задачей которого станет охрана не только объектов инфраструктуры, но и целых населенных пунктов.

Мобильные огневые группы "БАРС-НН" работают совместно с подразделениями ПВО Министерства обороны России. Совместные усилия позволяют эффективно отражать воздушные угрозы. В частности, за время дежурств резервисты сбили два беспилотных летательных аппарата.

Успехи нижегородских резервистов были отмечены на федеральном и региональном уровнях. Тринадцать бойцов получили почетные грамоты от губернатора области, Генерального штаба Вооруженных сил РФ и военного комиссариата. Кроме того, четверо участников были награждены памятными подарками от одного из предприятий за вклад в обеспечение его безопасности.

Командир "БАРС-НН" подчеркнул, что резервисты продолжат выполнять задачи по охране объектов и в период новогодних праздников. В 2026 году набор в резерв будет продолжен, а количество предприятий, находящихся под защитой, увеличится.

Напомним, формирование резерва началось осенью 2025 года для дополнительной защиты критически важных объектов на территории Нижегородской области. Служба в составе "БАРС-НН" проходит исключительно в пределах региона и не предполагает отправку в зону СВО. Присоединиться к резерву можно добровольно, заключив контракт с минобороны через военный комиссариат.

