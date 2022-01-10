"Лукойл" поздравил участниц ВОВ и сотрудниц Кстовской ЦРБ с женским днём Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Лукойл" поздравил участниц ВОВ и сотрудниц Кстовской ЦРБ с женским днём.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, 4 и 5 марта заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил с наступающим Международным женским днем и передал подарочные наборы от компании "ЛУКОЙЛ" женщинам из Кстовской центральной районной больницы, "Соседского центра", районной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", а также участницам Великой Отечественной войны.

"От всего сердца поздравляю женщин Кстовского района с самым весенним праздником – Международным женским днём! Спасибо вам за душевное тепло, безграничное терпение, понимание и поддержку. Вы помогаете делать этот мир лучше, наполняя его яркими красками и эмоциями. Желаю вам всегда находить причины для улыбок и поводы для гордости, наслаждаться красотой мира, вдохновлять мужчин на новые подвиги и стремление к совершенству! Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, тепла и радости", – сказал Антон Гребень.